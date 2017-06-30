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فيديو| مختار نوح: عزت والشاطر وآخر يديرون التنظيم العالمي للإخوان

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فيديو| مختار نوح: عزت والشاطر وآخر يديرون التنظيم العالمي للإخوان فيديو| مختار نوح: عزت والشاطر وآخر يديرون التنظيم العالمي للإخوان

التحرير

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قال مختار نوح، القيادي المشنق عن جماعة الإخوان، إن التنظيم الإخواني فضل أهل الثقة على أهل الكفاءة أثناء وجوده في السلطة، ولهذا لم يكن لديه مانع من أن يتولى وزارة الاستثمار شخص كان يعمل مندوب مبيعات.

وأضاف نوح خلال لقائه مع قناة «أون لايف»، اليوم الجمعة، أن مبادئ الجماعة الحالية اشتقت من كتب مؤسس التنظيم، حسن البنا وتنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن وكتاب «الحصاد المر» لأيمن الظواهري.

وتابع أن التنظيم العالمي للإخوان يديره 3 أشخاص هم: محمود عزت وخيرت الشاطر وشخص آخر، موضحًا: «الإخوان هم تنظيم يعتمد على الميليشيات، ولا يوجد فيها مسئول سياسي، تنتهج دائما أسلوبا معاديا للدولة، فهم تنظيم همجي».

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التحرير

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