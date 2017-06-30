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فيديو| عبدالمنعم سعيد: دعم الطاقة يعادل حصيلة الدولة من الضرائب

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فيديو| عبدالمنعم سعيد: دعم الطاقة يعادل حصيلة الدولة من الضرائب فيديو| عبدالمنعم سعيد: دعم الطاقة يعادل حصيلة الدولة من الضرائب

التحرير

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قال الكاتب والمحلل السياسي، عبدالمنعم سعيد، إن قيام حكومة المهندس شريف إسماعيل برفع الوقود هو تصحيح اقتصادي وضرورة ملحة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أنه لا يصح أن نأخذ من الثروات ونعطي الأغنياء والسفارات الأجنبية.

وأضاف سعيد خلال لقائه مع قناة «دي أم سي» في تغطية خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، أن دعم الطاقة المقدر بـ150 مليار جنيه سنويًا يعادل حصيلة الدولة من الضرائب في ، وهذا أمر لا يجب أن يستمر.

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وذكر الكاتب أنه بالرغم من رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع الأسعار إلا أن هامش الدعم  الذي تمنحه الدولة للمواطن ما زال كبيرًا.

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التحرير

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