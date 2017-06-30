أخبار عاجلة

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة" -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

كريمة: ارتفاع الأسعار «قدر ربنا».. وعلى المسئولين المشاركة في «تحمل الأعباء»

Google+ Print
كريمة: ارتفاع الأسعار «قدر ربنا».. وعلى المسئولين المشاركة في «تحمل الأعباء» كريمة: ارتفاع الأسعار «قدر ربنا».. وعلى المسئولين المشاركة في «تحمل الأعباء»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأزمات الاقتصادية من آيات الله في الخلق، لقول الله تعالى: "وما نرسل بالآيات إلا تخويفا".

كان مجلس الوزراء، أقر -أمس الخميس- زيادة رسمية في البنزين، الأمر الذي أحدث استياء جموع المواطنين بعد غلاء الأسعار وتعريفة المواصلات. 

وأضاف كريمة في تصريحات لـ"التحرير"، أن التاريخ الإسلامي مليء بالأزمات الاقتصادية، فأنه حدث في عهد سيدنا يوسف عليه السلام، سنوات عجاف بلغت سبع سنوات، مؤكدا أن الرسول عليه السلام رفض التسعير، قائلا "المسعر هو الله، دعوا الناس يرزوقون بعضهم البعض".

شاهد أيضا

ونوّه بأنه فى عهد النبي عليه السلام، حدثت أزمة اقتصادية كبرى، على إثرها، نهى الحبيب عن ادخار لحوم الأضاحي لأكثر من ثلاث أيام.

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية، أن مسألة رفع الأسعار ليس لها علاقة بالطاعة والمعصية كما يروج البعض بأن غلاء الأسعار له علاقة بالذنوب، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار قدر من المولى عز وجل، ويحدث في كل العصور. 

وتابع: "الواجب على المجتمع، أن يحسن التدبير، وعلى المسئولين أن تضرب أمثله في العطاء والقدوة في مشاركة المواطنين تحمل الأعباء، فليس من المنطقي أن نترك السيارات الفارهة دون زيادة في البنزين الخاص بهم، ونزود أسعار بنزين سيارات الأجرة، بمعنى أن يتحمل العب الأكبر للزيادة أصحاب السيارات الفارهة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام