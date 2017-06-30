كريمة: ارتفاع الأسعار «قدر ربنا».. وعلى المسئولين المشاركة في «تحمل الأعباء»

التحرير

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأزمات الاقتصادية من آيات الله في الخلق، لقول الله تعالى: "وما نرسل بالآيات إلا تخويفا".

كان مجلس الوزراء، أقر -أمس الخميس- زيادة رسمية في أسعار البنزين، الأمر الذي أحدث استياء جموع المواطنين بعد غلاء الأسعار وتعريفة المواصلات.

وأضاف كريمة في تصريحات لـ"التحرير"، أن التاريخ الإسلامي مليء بالأزمات الاقتصادية، فأنه حدث في عهد سيدنا يوسف عليه السلام، سنوات عجاف بلغت سبع سنوات، مؤكدا أن الرسول عليه السلام رفض التسعير، قائلا "المسعر هو الله، دعوا الناس يرزوقون بعضهم البعض".

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ونوّه بأنه فى عهد النبي عليه السلام، حدثت أزمة اقتصادية كبرى، على إثرها، نهى الحبيب عن ادخار لحوم الأضاحي لأكثر من ثلاث أيام.

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية، أن مسألة رفع الأسعار ليس لها علاقة بالطاعة والمعصية كما يروج البعض بأن غلاء الأسعار له علاقة بالذنوب، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار قدر من المولى عز وجل، ويحدث في كل العصور.

وتابع: "الواجب على المجتمع، أن يحسن التدبير، وعلى المسئولين أن تضرب أمثله في العطاء والقدوة في مشاركة المواطنين تحمل الأعباء، فليس من المنطقي أن نترك السيارات الفارهة دون زيادة في البنزين الخاص بهم، ونزود أسعار بنزين سيارات الأجرة، بمعنى أن يتحمل العب الأكبر للزيادة أصحاب السيارات الفارهة.