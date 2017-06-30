وزير البترول: الهدف من زيادة أسعار الطاقة «وصول الدعم لمستحقيه»

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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدعم التي تشهد المواد البترولية والغاز الطبيعي لا يصل إلى الفئة المستهدفة من الشعب المصري بل يستفيد منه الفئات الأعلى دخلًا فقط، ولهذا لجأت الحكومة إلى إعادة توجيه الدعم على مدار خمس سنوات عن طريق تخفيضه وتوجيه ما توفره من أموال إلى القطاعات الأشد احتياجًا للدعم.

وأضاف الملا، خلال لقائه بفضائية «On Live» أن الحكومة اتخذت قرار الإصلاح الاقتصادى، وكان من أهم محاور الإصلاح هو تعديل الدعم بكافة أنواعه خاصة دعم الطاقة، مؤكدًا أن الهدف من زيادة أسعار الطاقة هو وصول الدعم لمستحقيه.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من أمس الخميس، وذلك على النحو التالي:

- البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.

- البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر.

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- سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.

- البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/أسطوانة.

- أسطوانة البوتاجاز التجاري من 30 إلى 60 جنيها.

- غاز السيارات ٢ جنيه للمتر المكعب بدلا من ١٦٠ قرشا.