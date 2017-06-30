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رفعت السعيد: «رئيس الوزراء عكنن على المصريين بمنتهى الذكاء»

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رفعت السعيد: «رئيس الوزراء عكنن على المصريين بمنتهى الذكاء» رفعت السعيد: «رئيس الوزراء عكنن على المصريين بمنتهى الذكاء»

التحرير

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انتقد رفعت السعيد، رئيس المجلس الرئاسي بحزب التجمع،  رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل؛ بسبب توقيت الإعلان عن زيادة المحروقات والغاز الطبيعي.

وقال السعيد، خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لقناة «دي أم سي»: «رئيس الوزراء عكنن على المصريين بمنتهى الذكاء، وجعلهم يستشعرون بالألم أثناء الاحتفال بثورة 30 يونيو.. أنتم تأخذون من الفقراء وتتركون الأغنياء ليزدادوا ثراءً».

وتابع السعيد، موجهًا حديثه إلى الحالية: «يا جماعة أحذروا صهيل الجياد الذي ينذر بزلزال يهدد أمن واستقرار الدولة».

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا  من أمس الخميس، وذلك على النحو التالي:

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