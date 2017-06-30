رفعت السعيد: «رئيس الوزراء عكنن على المصريين بمنتهى الذكاء»

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انتقد رفعت السعيد، رئيس المجلس الرئاسي بحزب التجمع، رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل؛ بسبب توقيت الإعلان عن زيادة أسعار المحروقات والغاز الطبيعي.

وقال السعيد، خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لقناة «دي أم سي»: «رئيس الوزراء عكنن على المصريين بمنتهى الذكاء، وجعلهم يستشعرون بالألم أثناء الاحتفال بثورة 30 يونيو.. أنتم تأخذون من الفقراء وتتركون الأغنياء ليزدادوا ثراءً».

وتابع السعيد، موجهًا حديثه إلى الحكومة الحالية: «يا جماعة أحذروا صهيل الجياد الذي ينذر بزلزال يهدد أمن واستقرار الدولة».

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من أمس الخميس، وذلك على النحو التالي:

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- البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.

- البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر.

- سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.

- البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/أسطوانة.

- أسطوانة البوتاجاز التجاري من 30 إلى 60 جنيها.

- غاز السيارات ٢ جنيه للمتر المكعب بدلا من ١٦٠ قرشا.