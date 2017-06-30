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"التنسيق": 10 آلاف طالب وطالبة سجلوا في اختبارات القدرات حتى الآن

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مصراوي Masrawy

"التنسيق": 10 آلاف طالب وطالبة سجلوا في اختبارات القدرات حتى الآن

07:57 م الجمعة 30 يونيو 2017


كتب- محمد قاسم:

قال المهندس علاء علي، مدير موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، إن 10 آلاف طالب وطالبة سجلوا  لحجز اختبارات القدرات في كليات "الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الرياضية والفنية والموسيقية" حتى الآن.

وأضاف علي في تصريحات له، أن عملية حجز اختبارات القدرات إلكترونيا تسير بشكل منتظم منذ فتح الباب لها على موقع التنسيق الإلكترونى الأربعاء الماضى وحتى الآن.

وأوضح أن هذه الخدمة تقدم للطلاب هذا العام لأول مرة لمنع الزحام الشديد الذي كان يعانيه مكتب التنسيق بالمدن الجامعية.

كانت وزارة التعليم العالي المشرفة على الموقع الإلكتروني، فتحت الأربعاء الماضي، باب حجز الاختبارات أمام طلاب مدارس "STEM" للعلوم التكنولوجيا وكذلك أيضًا طلاب المدارس الثانوية بنظامها الجديد، على الموقع الإلكتروني للمرة الأولى بعدما كانت تتم عملية الحجز من خلال مكاتب التنسيق بالمحافظات.

وضمت الكليات التي يشترط للالتحاق بها اختبارات قدرات: كليات التربية الرياضية، شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان- دمياط – بنها – بني سويف )، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

وتجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب .

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