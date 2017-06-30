المرصد: "داعش" يسيطر على حي الصناعة شرقي الرقة

لندن - (أ ش أ):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره لندن، سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، الجمعة، على حي الصناعة الواقع في شرق مدينة الرقة، غداة شنه هجومًا معاكسًا على مواقع مقاتلين عرب تدعمهم واشنطن.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، إن التنظيم الإرهابي استعاد السيطرة على حي الصناعة بشكل كامل غداة شنه هجومًا معاكسًا مستخدما الانتحاريين وطائرات دون طيار والأنفاق".

ويحظى حي الصناعة الذي خسره التنظيم في 12 يونيو الجاري بأهمية استراتيجية لكونه على تماس مباشر مع المدينة القديمة التي يتحصن فيها التنظيم.

وتمكن التنظيم أمس من السيطرة على 6 مواقع على الأقل في حيي (الصناعة والمشلب) بعد تسلل نحو 40 عنصرًا متنكرين بزي قوات سوريا الديموقراطية، وخاضوا مواجهات مع "قوات النخبة السورية"، وهم مجموعة من المقاتلين العرب تدعمهم واشنطن ويقاتلون بالتنسيق مع قوات سوريا الديموقراطية في الرقة.

وتأتي استعادة التنظيم لحي الصناعة غداة تمكن قوات سوريا الديموقراطية - المؤلفة من فصائل كردية وعربية - من قطع آخر منفذ للتنظيم من الرقة، عقب سيطرتها على كافة القرى الواقعة جنوب نهر الفرات.