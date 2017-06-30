أخبار عاجلة

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة" -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف: إجراءت صارمة ضد مخالفي تعريفة الركوب وأسعار البوتاجاز

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف: إجراءت صارمة ضد مخالفي تعريفة الركوب وأسعار البوتاجاز

07:57 م الجمعة 30 يونيو 2017

محافظ بني سويف: إجراءت صارمة ضد مخالفي تعريفة الركوب وأسعار البوتاجاز

محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب

بني سويف - أحمد كامل:

أكد محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب أن إجراءات قانونية تنتظر مخالفي تعريفة الركوب وأسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي الجديدة، محذرًا من التلاعب باحتياجات المواطن الحياتية.

وكلف المحافظ اللواء يسري خضر السكرتير العام بمتابعة تطبيق الزيادات الجديدة على تعريفة الركوب والمواد البترولية لضمان الحصول على السلعة أو الخدمة بشكل يخلو من الاستغلال أو المغالاة، وإعداد تقرير يومي يعرض عليه شخصيًا لإطلاعه على مستجدات الوضع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الجمعة، للوقوف على المستجدات المتعلقة بتنفيذ قرارات الأخيرة الخاصة بتحريك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، والإجراءات الجاري تنفيذها في هذا الشأن.

وشدد المحافظ، في السياق، على ضرورة وضع اللافتات والملصقات بالتعريفة الجديدة، والتواجد داخل المواقف الرئيسية والفرعية لمتابعة التزام السائقين بها، وبما يضمن عدم الاستغلال أو المغالاة في الأجرة، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خط النجدة لتلقي شكاوى تجاوز تعريفة سيارات الأجرة بالوادي الجديد

    خط النجدة لتلقي شكاوى تجاوز تعريفة سيارات الأجرة بالوادي الجديد

    أخبار
  • محافظ ومدير أمن سوهاج يتفقدان عددًا من مراكز المحافظة (صور)

    محافظ ومدير أمن سوهاج يتفقدان عددًا من مراكز المحافظة (صور)

    أخبار
  • بعد مشادات التعريفة.. محافظ الأقصر يتفقد موقف سيارات إسنا (صور)

    بعد مشادات التعريفة.. محافظ الأقصر يتفقد موقف سيارات إسنا (صور)

    أخبار
  • لمخالفتهم التعريفة.. إحالة 4 من سائقي الأجرة بالإسكندرية للنيابة

    لمخالفتهم التعريفة.. إحالة 4 من سائقي الأجرة بالإسكندرية للنيابة

    أخبار

إعلان

354ccbff30.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية