محافظ بني سويف: إجراءت صارمة ضد مخالفي تعريفة الركوب وأسعار البوتاجاز

بني سويف - أحمد كامل:

أكد محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب أن إجراءات قانونية تنتظر مخالفي تعريفة الركوب وأسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي الجديدة، محذرًا من التلاعب باحتياجات المواطن الحياتية.

وكلف المحافظ اللواء يسري خضر السكرتير العام بمتابعة تطبيق الزيادات الجديدة على تعريفة الركوب والمواد البترولية لضمان الحصول على السلعة أو الخدمة بشكل يخلو من الاستغلال أو المغالاة، وإعداد تقرير يومي يعرض عليه شخصيًا لإطلاعه على مستجدات الوضع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الجمعة، للوقوف على المستجدات المتعلقة بتنفيذ قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بتحريك أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، والإجراءات الجاري تنفيذها في هذا الشأن.

وشدد المحافظ، في السياق، على ضرورة وضع اللافتات والملصقات بالتعريفة الجديدة، والتواجد داخل المواقف الرئيسية والفرعية لمتابعة التزام السائقين بها، وبما يضمن عدم الاستغلال أو المغالاة في الأجرة، تخفيفًا عن كاهل المواطنين.​