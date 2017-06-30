‏‫بالصور.. مدير شرطة النقل يتفقد محطات المترو في ذكرى الثورة

كتب - علاء عمران:

تفقد اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات؛ الخدمات الأمنية المعينة على (محطات أنور السادات، ومحمد نجيب، والعتبة) لمترو الانفاق وذلك لمتابعة الحالة الأمنية بالمحطات.

وأكد قاسم، خلال جولته على تأمين المحطات من الداخل والخارج وتفتيش الحقائب وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وضبط المخالفات (من الباعة الجائلين، والمتسولين، والركوب بدون تذكرة، والركوب بعربات السيدات، وشدد على الخدمات المتواجدة على أجهزة كشف المعادن (الإكس راي) باليقظة التامة.

وأشرف مدير شرطة النقل على قيام الخدمات الأمنية بفحص الحقائب، وشاشات وكاميرات المراقبة المتواجدة بالمحطات، كما أكد على مجموعات العمل الموجودة بالمحطات على التدخل السريع ومنع ما يُخل بالأمن العام في نطاق القانون والتأكد من الاجراءات التأمينية وتوعية القوات بما هو منوط بهم من مهام وتبصرتهم بالظروف الراهنة والأحداث الجارية وتنمية الوعي والمسئولية لديهم وتوقع الأحداث المفاجئة والاستعداد للتعامل معها وضرورة انفاذ القانون في إطار من احترام حقوق الإنسان والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وتقديم كافة المساعدات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وضبط المخالفات بالمترو وتشديد الرقابة بالعربات المخصصة للسيدات.

وتأكد من انتظام الخدمات ويقظتها وصلاحية أجهزة (X-RAY) وبوابات الكشف عن المعادن ونبه على ضرورة توعية القوات بالظروف الأمنية الراهنة وتفعيل دور مجموعات تعقيم القطارات حال وصولها للمحطة وقبل بدء تحركها للتأكد من خلوها من أي أجسام غريبة أو ممنوعات ودقة فحص أمتعة الركاب وتوسيع دائرة الاشتباه بشقيه (السياسي والجنائي) والإخطار الفوري بما يُستجد في حينه.