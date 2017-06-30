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صور| جولة لوزير الرياضة في مجمع الصالات قبل انطلاق كأس العالم

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صور| جولة لوزير الرياضة في مجمع الصالات قبل انطلاق كأس العالم صور| جولة لوزير الرياضة في مجمع الصالات قبل انطلاق كأس العالم

التحرير

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قام خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية في مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لانطلاق بطولة كأس العالم للشباب لكرة السلة.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عامًا في مجمع الصالات المغطاة، بستاد القاهرة الدولي بدايةً من الغد وحتى التاسع من يوليو المقبل.

وتجول الوزير في ملعبي البطولة وشاهد أماكن جلوس الإعلاميين وكبار الزوار وتحدث مع رؤساء اللجان وأبدى بعض الملاحظات التي تحتاج لتعديل في الساعات الأخيرة قبل انطلاق البطولة.

كما تابع وزير الرياضة أعمال المتطوعين في البطولة وطالب مخرج المباراة بضرورة الإهتمام بالإخراج من أجل إخراج البطولة على أعلى مستوى، كما اطلع على طرق استقبال الجماهير الوفود من بداية الدخول من البوابات الخارجية حتى أرض الملعب.

من المقرر أن يقام حفل الافتتاح غدًا في السابعة والنصف مساءً، يسبقه ثلاث مباريات ثم يعقبه مباراة المصري أمام بورتوريكو في الثامنة والنصف.

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