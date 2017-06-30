وكيل اللاعب: عرض فرنسي لـ«علي جبر» .. وهذه حقيقة مفاوضات أهلي جدة

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اكد سمير عبد التواب وكيل علي جبر مدافع نادي الزمالك والمنتخب الوطني، أنه يوجد عرض من نادي فرنسي سيصل إلى القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة القادمة من اجل شراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عبد التواب في تصريحات صحفية، أن علي جبر يوجد اهتمام كبير به من قبل العديد من الأندية العربية والأوربية، إلا أن العرض الفرنسي هو الأفضل والأكثر جدية حاليًا.

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ونفى وكيل اللاعب وجود أي اتفاق نهائي مع نادي اهلي جدة حتى الأن، على انتقال اللاعب إلى صفوفه كما روجت بعض وسائل الإعلام مؤخرًا.