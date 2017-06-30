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شوط أول سلبي بين سموحة وزيسكو في الكونفدرالية

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شوط أول سلبي بين سموحة وزيسكو في الكونفدرالية شوط أول سلبي بين سموحة وزيسكو في الكونفدرالية

التحرير

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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول، من مباراة سموحة امام نظيره زيسكو الزامبي، في اللقاء الذي يقام بينهما الأن على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة، من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وشهد الشوط الأول سيطرة جيدة من قبل الفريق السكندري، وأهدر لاعبيه العديد من الفرص، لكنهم فشلوا في تسجيل أي هدف قبل الخروج من الشوط. 

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ومن المؤكد أن سموحة سوف يبدأ الشوط الثاني باحثًا عن الفوز، من أجل رفع رصيده إلى النقطة السابعة ويحتل المركز الأول في مجموعته مؤقتًا، حيث إنه يحتل المركز الأخير في مجموعته برصيد 4 نقاط.

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