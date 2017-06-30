رانييري مدافعا عن «دوناروما»: اعتباره خائنا للميلان «أمر سخيف»

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دافع المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، المدير الفني السابق لنادي ليستر سيتي الإنجليزي، عن مواطنه جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق ميلان، وذلك بعد أن رفض دوناروما عرضا من ناديه لتجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2018، مقابل 4 مليون يورو في الموسم الواحد.

كانت قد انتشرت تقارير إيطالية في الفترة الماضية، تفيد بانتقال الحارس الشاب صاحب الـ 198 عامًا إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي حوار نشرته اليوم جريدة "لاجازيتا ديلو سبروت" الإيطالية اليوم الجمعة، قال رانييري: "دوناروما يمكنه الفوز بلقبين أو ثلاثة في بطولة دوري الأبطال، خلال السنوات المقبلة في حالة انتقاله إلى ريال مدريد".

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وتابع رانييري: "اعتبار دوناروما خائن لناديه ميلان أمر سخيف، وهذه ليست مسألة مال لأن العرض الجديد الذي قدمه النادي للاعب جيد".

وأضاف المدرب المخضرم (65 عاما)، والذي سيتولى المهمة الفنية لفريق نانت الفرنسي موسم 2017-18 المقبل، أنه "من الطبيعي أن يكون لديه شكوك.. وفي المقابل يصفونه بالخائن. إذا قرر البقاء في ميلان سيكون ذلك دليل بارز على حبه للنادي".

وعلى جانب آخر، أوضح المدرب أن الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس، هو أبرز اللاعبين الشباب ذوي المهارة الذين يثيرون إعجابه في الدوري الإيطالي، وأعرب عن ثقته في أنه "سيستحق يوما ما الفوز بالكرة الذهبية".