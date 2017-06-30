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خط النجدة لتلقي شكاوى تجاوز تعريفة سيارات الأجرة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

خط النجدة لتلقي شكاوى تجاوز تعريفة سيارات الأجرة بالوادي الجديد

07:36 م الجمعة 30 يونيو 2017

خط النجدة لتلقي شكاوى تجاوز تعريفة سيارات الأجرة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:
أعلن مدير أمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، عن تخصيص خط إدارة نجدة على الرقم 122 لتلقي شكاوى مواطني المحافظة من تجاوزات السائقين في تعريفة الأجرة الجديدة، بعد تحريك لأسعار المحروقات أمس الخميس.

وقال عبد الغفار، في تصريح لـ"مصراوي" إن المديرية نشرت قوات شرطة نظامية وسرية لمتابعة الحالة الأمنية في جميع مواقف سيارات النقل الجماعي، ولرصد مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وفيما أوضح أن المواطنين ممن يتعرضون للاستغلال في تطبيق أجرة الركوب الجديدة لا عليهم سوى الاتصال فورًا بإدارة النجدة لتقديم رقم السيارة المخالفة، أشار إلى إجراءات قانونية صارمة تجاه مخالفي التعريفة الجديدة من السائقين، تصل إلى حد وقف رخصة التسيير والقيادة لمدة شهر، وغرامة مالية أكثر من ألف جنيه.

وشدد مدير أمن الوادي الجديد على تعميق روح التواصل والتعاون بين رجال مديرية أمن الوادي الجديد وأبناء المحافظة، فضلاً عن تلقي شكاوى الجماهير والرد عليها والعمل على سرعة حلها.

 

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مصراوي Masrawy

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