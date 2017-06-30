أخبار عاجلة

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة" -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

جنرال أمريكي سابق: يجب التحرك لإسقاط النظام الإيراني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جنرال أمريكي سابق: يجب التحرك لإسقاط النظام الإيراني

07:13 م الجمعة 30 يونيو 2017

جنرال أمريكي سابق: يجب التحرك لإسقاط النظام الإيراني

بارس - (أ ش أ):
قال المساعد السابق لهيئة الأركان في القوات البرية للجيش الأمريكي الجنرال جك كين، الجمعة، إنه لا يجب أن نترك إيران تلعب بالنار".

وأكد كين - خلال ندوة بعنوان "إلى أين تتجه إيران؟" عقدت في العاصمة الفرنسية باريس ونقلتها قناة (سكاي نيوز) - على ضرورة وجود تحرك استراتيجي من أجل إسقاط النظام الإيراني، الذي يدعم الإرهاب ويثير الاضطرابات على الساحة الإقليمية"، مشددًا على أن هناك ضغوطات متزايدة في الولايات المتحدة من أجل الخروج من الاتفاق النووي، الذي لم يغير أي شيء في السلوك الإيراني.

من جانبه، قال العضو البارز في مجلس الشيوخ الأمريكي جوزيف ليبرمان، إن ما يحدث في إيران يؤثر مباشرة على أمن الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن النظام الإيراني يمثل التهديد الأكبر في العالم، فهي الدولة الأكثر دعمًا للإرهاب، "لذا يجب إيقافها".

في السياق ذاته، أوضح نائب مدير مؤسسة الأبحاث الفرنسية، برونو تراتره، أن البعض يعتقد خطئًا أن الأزمة النووية مع إيران انتهت بتوقيع الاتفاق النووي، مشيرًا إلى مواصلة طهران لبرامجها النووية والصاورخية، داعيًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتخاذ نهج أكثر حزما تجاهها.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • روسيا تنتقد مشروع نشر قوات امريكية في النروج

    روسيا تنتقد مشروع نشر قوات امريكية في النروج

    أخبار
  • مقتل جندي امريكي في افغانستان بعبوة ناسفة

    مقتل جندي امريكي في افغانستان بعبوة ناسفة

    أخبار

إعلان

2bf88cf3d8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

النشرة الإخبارية - نشرة الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 8-8-2017 مع الإعلامية ليلى عمر

النشرة الإخبارية - نشرة الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 8-8-2017 مع الإعلامية ليلى عمر

نقيب الصحفيين: "محدش يقدر ينكر وجود المواقع الإخبارية" ​

نقيب الصحفيين: "محدش يقدر ينكر وجود المواقع الإخبارية" ​