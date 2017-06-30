جنرال أمريكي سابق: يجب التحرك لإسقاط النظام الإيراني

بارس - (أ ش أ):

قال المساعد السابق لهيئة الأركان في القوات البرية للجيش الأمريكي الجنرال جك كين، الجمعة، إنه لا يجب أن نترك إيران تلعب بالنار".

وأكد كين - خلال ندوة بعنوان "إلى أين تتجه إيران؟" عقدت في العاصمة الفرنسية باريس ونقلتها قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - على ضرورة وجود تحرك استراتيجي من أجل إسقاط النظام الإيراني، الذي يدعم الإرهاب ويثير الاضطرابات على الساحة الإقليمية"، مشددًا على أن هناك ضغوطات متزايدة في الولايات المتحدة من أجل الخروج من الاتفاق النووي، الذي لم يغير أي شيء في السلوك الإيراني.

من جانبه، قال العضو البارز في مجلس الشيوخ الأمريكي جوزيف ليبرمان، إن ما يحدث في إيران يؤثر مباشرة على أمن الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن النظام الإيراني يمثل التهديد الأكبر في العالم، فهي الدولة الأكثر دعمًا للإرهاب، "لذا يجب إيقافها".

في السياق ذاته، أوضح نائب مدير مؤسسة الأبحاث الفرنسية، برونو تراتره، أن البعض يعتقد خطئًا أن الأزمة النووية مع إيران انتهت بتوقيع الاتفاق النووي، مشيرًا إلى مواصلة طهران لبرامجها النووية والصاورخية، داعيًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتخاذ نهج أكثر حزما تجاهها.