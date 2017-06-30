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على أنغام السمسمية.. إحياء ذكرى 30 يونيو في بورسعيد (صور)

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مصراوي Masrawy

على أنغام السمسمية.. إحياء ذكرى 30 يونيو في بورسعيد (صور)

07:15 م الجمعة 30 يونيو 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، احتفالية بشارع 23 يوليو أمام ديوان عام المحافظة المقابل لميدان الشهداء "المسلة"، احتفالاً بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو.

تضمنت الاحتفالية التي شهدت حضورًا ضعيفًا من المواطنين عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية لفرق "السمسمية" والفنون الشعبية وفرق قصر الثقافة والموسيقي العربية.

ووضع عدد من رجال الأعمال والشركات والمصانع صور رئيس الجمهورية عبد الفتاح في محيط ميدان الشهداء "المسلة"، في ظل تواجد أمني مكثف شهده الميدان.

كما أعلنت مديرية الأمن رفع حالة الطوارئ بكل الأقسام الشرطية التابعة لها، تأمينًا للاحتفالات، ونشرت قوات تأمين إضافية من الضباط والأفراد، من بينهم عناصر مكافحة الشغب والإرهاب، بالإضافة إلى الدفع بعدد كبير من سيارات الدورية الراكبة والثابتة بأنحاء المدينة، وكثفت التواجد بمحاور المعديات المختلفة وكوبري النصر العائم والمجرى الملاحي لقناة السويس.

كما شنت المديرية حملات تمشيطية على المناطق المتاخمة لسيناء، وكثفت الحملات المرورية لضبط الدراجات النارية دون لوحات معدنية والتي قد تستخدم في أية أعمال عنف، وانتشر خبراء المفرقعات بكل الأحياء، وشكلت غرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية لتلقي أية بلاغات.

ورفعت مديرية الشؤون الصحية درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والإدارات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، إلى جانب ضخ كميات كافية من الأدوية ومستلزمات الطوارئ، ودعم فرق الانتشار السريع من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان في مستشفيات المحافظة.

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