وزير الشباب والمحافظ يتفقدان أعمال التطوير إستاد الإسكندرية

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تفقد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، المنشآت الشبابية والرياضية الجاري تطويرها في إستاد محافظة الإسكندرية، لرصد معدلات الإنجاز بها.

قال وزير الشباب والرياضة إن أعمال التطوير بالاستاد، التي تكفلت بها الوزارة تصل إلى 15 مليون جنيه، واشتملت على تطوير تراك ألعاب القوى، حيث تم نزع طبقة التراك القديمة وحفر التربة للتأمين بعمق 80 سم وفرش طبقة mco، ووضع طبقة الأسفلت الأولى والثانية، وجاري وضع طبقة التراك.

وأضاف الوزير أنه تم عمل المسطح الأخضر لملعب كرة القدم، وجاري تركيب كراسي المقصورة الرئيسية ومقصورة الإعلاميين، وتم نزع الطبقة القديمة وتغيير التربة بعمق 30 سم، ووضع تربة جديدة ونجيلة جديدة المسطح الاخضر بالكامل، وذلك بعد تعميق التربة مرتين، وجاري الانتهاء من فرش المسطح الأخضر بالكامل، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة المقصورة الرئيسية ومقصورة الإعلاميين وافتراش قاعة المؤتمرات الصحفي بـ600 كرسي.

وأشار إلى أنه تم تركيب سور جديد حول ملعب كرة القدم وفقا للاشتراطات الأمنية، ومد كابلات كهربائية وشبكة صرف صحي وخط حريق حول المدرجات، كما تم إنشاء طلمبة مياه مخصصة لري الملعب لتوفير استهلاك المياه بنسبة 75%، وصيانة المرافق والمدرجات، وتم تجهيز ميدان الوثب والقفز والجري في ألعاب القوى، وتجهيز ميدان خاص بالوثب الطويل والثلاثي وكذلك دوائر و ميدان الرمي وفقا للمعايير العالمية، وتطوير الغرف الخاصة بخلع الملابس، وإنشاء ستوديو تحليل مباريات وملحق خاص بالإعلاميين.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية على استعداد المحافظة الكامل لاستضافة الدورة العربية للألعاب، معربا عن حرصه الدائم على أن تعود الإسكندرية لنشاطها الرياضي وتعود كعروس البحر الأبيض المتوسط.

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وأوضح المحافظ أن الإسكندرية تعمل على رفع كفاءة الأنشطة والخدمات الرياضية بها، لاستيعاب طاقات الشباب والاستفادة منها فيما يعود بالصالح على الجميع؛ إذ دعمت المحافظة ستاد إسكندرية للانتهاء من رفع كفاءة جميع المنشآت به بتكلفة تقدر بـ500 ألف جنيه، حيث تم تطوير صالات الجمانزيوم الخاصة بالرجال وتزويدها بأحدث الأجهزة مع تطوير الجيم الخاص بالسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير المركز الإعلامي وتزويده بأجهزة اتصال وشاشات عرض، كما شاركت المحافظة بتطوير معدات ملعب كرة القدم وتزويده بسيارات لنقل المصابين، وتم تجهيز الملاعب بمعدات قص و شفط.



























