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غرامة ألف جنيه لمن يخالف تسعيرة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

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غرامة ألف جنيه لمن يخالف تسعيرة الركوب الجديدة بكفر الشيخ غرامة ألف جنيه لمن يخالف تسعيرة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

التحرير

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كتب:- عمرو الشامي

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه سييتم تطبيق غرامة فورية على السائق، الذي يخالف التسعيرة الجديدة بحد أدنى 500 وتصل لـ 1000 جنيه، أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع.

وطالب نصر، في بيان له، اليوم الجمعة، سائقي السيارات بالالتزام بالتعريفة الجديدة، لعدم توقيع جزاءات عليهم أو سحب سياراتهم.

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ومن جهة أخرى، وضعت إدارة المواقف بكفر الشيخ لافتات بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة، للصقها على السيارات، لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة، ووضع "بانرات" بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أقر جديدة على اسطوانات الغاز والمواد البترولية، أمس الخميس.

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التحرير

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