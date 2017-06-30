بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح مجمع النور الإسلامي بالعسيرات

محافظ ومدير أمن سوهاج يتفقدان عددًا من مراكز المحافظة (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

افتتح محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، اليوم الجمعة، مجمع النور الإسلامي بالقلعاية بقرية جزيرة أولاد حمزة بمركز العسيرات، والذي أقيم بالجهود الذاتية بتكلفة 3 ملايين جنيه، على مساحة 450 متر مربع، ويشمل المجمع مسجدًا ومكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم.

حضر الافتتاح مدير الأمن اللواء مصطفى مقبل، والنائب ياسر نصر عضو مجلس النواب عن دائرة العسيرات، والشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والدكتور علي حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وعبد الحكيم العش عضو مجلس النواب السابق، وأنور بهادر أمين عام حزب الوفد بسوهاج، ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية وعمد ومشايخ وأهالي مركز العسيرات.

أدى المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد الجديد, حيث ألقى الشيخ علي طيفور خطبة الجمعة، وتحدث خلالها عن فضل إعمار المساجد ودور المسجد في نشر الإسلام الوسطى الذي يدعو إلى السلام والتسامح.

وأشاد المحافظ بجهود أهل الخير بالعسيرات في خدمة المجتمع والتكافل فيما بينهم, مشيرًا إلى افتتاح مركز للغسيل الكلوي والحضانات بتكلفة 3 مليون جنيه خلال الأيام الماضية، وما لحق به اليوم من افتتاح مجمع النور الإسلامي خدمة لمواطني المركز.

وفي السياق، التقى المحافظ أهالي المركز، ضمن لقاء جماهيري استمع خلاله لمطالبهم، التي تضمنت تشغيل 3 مغذيات لعلاج ضعف التيار الكهربائي، وإعادة رصف طريق (العسيرات - جزيرة أولاد حمزة)، وإدراج قرية جزيرة أولاد حمزة بمشروع الصرف الصحي، وفتح الشارع أمام مركز شرطة العسيرات.

ووعد المحافظ بتلبية كل طلبات الأهالي قريبًا, فيما كلف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة وتمهيد الطرق الداخلية بالعسيرات.

كما أشار إلى إدراج قرية جزيرة أولاد حمزة ضمن خطة العام المقبل لمشروع الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب بسوهاج.