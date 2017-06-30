بالفيديو - هل يمكن صناعة وقود الديزل الحيوي في المنزل؟



كتب - هشام عواض:

عند غلاء أسعار سلعًا ما يبحث الناس عن بدائل لها، ومنذ أن أعلنت الحكومة أمس عن ارتفاع أسعار الوقود، تسائل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن وجدو بدائل للوقود الذي غلى ثمنه.

ولإن الإنسان يبحث دائمًا عن الابتكار، فسعى البعض إلى إنتاج وقود "ديزيل حيوي" بشكل بسيط في المنزل، ويُعرف الديزيل الحيوي بأنه يُصنع من مواد خام لتشغيل المحركات الميكانيكية.

ويحل الديزيل الحيوي مكان البترول في محركات بعض السيارات والشاحنات وفي مولدات الكهرباء، بحسب ما ذكرت بعض مقاطع الفيديوهات الأجنبية المنشورة على موقع "يوتيوب".

وأوضح مقطع فيديو طريقة صنع الوقود الحيوي في المنزل بإمكانيات متوفرة إلى حد ما وترتكز بشكل أساسي على زيوت القلي المنزلية، ويمكن استخدام هذا الوقود في تشغيل الماكينات المختلفة، إلا أنه لم يٌثبت مدى قدرته على تشغيل السيارات بكافة أنواعها.

وفي الإمارات تم صنع الديزيل الحيوي لتسيير السيارات، كبديل أرخص من البترول، وتعمل العديد من المصانع في الإمارات على تحويل زيت القلي إلى وقود حيوي ذو كفاءة عالية مع تخفيض في كمية الانبعاثات الغازية الضارة والناتجة عن احتراق الوقود، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال".

وإليك طريقة تحويل زيوت القلي إلى وقود "الديزيل الحيوي".