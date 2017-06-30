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محافظ ومدير أمن سوهاج يتفقدان عددًا من مراكز المحافظة (صور)

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مصراوي Masrawy

محافظ ومدير أمن سوهاج يتفقدان عددًا من مراكز المحافظة (صور)

06:56 م الجمعة 30 يونيو 2017

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بعد مشادات التعريفة.. محافظ الأقصر يتفقد موقف سيارات إسنا (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تفقد محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم، يرافقه مدير الأمن اللواء مصطفى مقبل، وعددًا من القيادات التنفيذية والأمنية، اليوم الجمعة، عددًا من مراكز المحافظة للاطمئنان على الأوضاع الأمنية تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وإقرار الزيادة الجديدة في المحروقات.

شملت الزيارة مراكز المنشاة والعسيرات وجرجا وسوهاج، وأكد المحافظ خلالها أن الأوضاع هادئة تمامًا، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في مستودعات البوتاجاز ومحطات البنزين ومواقف السيارات.

وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة من مفتشي وإدارات المتابعة الميدانية بالوحدات المحلية وإدارة مرور سوهاج ومباحث المرور لمتابعة الأوضاع بعد زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز الجديدة.

فيما أضاف اللواء مصطفى مقبل أن الحالة الأمنية مستقرة بجميع قرى ومدن المحافظة خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن لم تسجل أي وقائع عقب قرار مجلس الوزراء بإقرار زيادة جديدة في أسعار المحروقات. ​

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