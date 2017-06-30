البدري: مستعدون لمباراة زاناكو.. وسنقاتل بقوة

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تحدث حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، قبل مواجهة فريق زاناكو الزامبي غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال البدري :"بحسب نتائج المباريات السابقة أصبحت مباراتنا أمام زاناكو في غاية الأهمية لأن مجموعتنا تضم ثلاثة أندية تتنافس على التأهل، هي الأهلي وزاناكو والوداد، وأعتقد أن المباراة مهمة للغاية للفريقين، وحتى مباراة الوداد والقطن تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا وسنحرص على متابعتها".

وأضاف البدري: "استعدينا بصورة جيدة لهذه المباراة منذ فترة طويلة، وكانت هناك تدريبات مكثفة بين مباريات الدوري ومشوارنا الأفريقي، لذا حاولنا التنسيق بين الأمرين بالصورة الملائمة، كما أننا لعبنا مباراة إنبي بالدوري وأرحنا بها بعض العناصر الأساسية ليكونوا مستعدين لمباراة زاناكو".

وتابع المدير الفني للأهلي: "الجولة الخامسة بالمجموعة هامة للغاية، وفي بداية المشوار كما تذكرون قلت أن هذه المجموعة ستستمر بها المنافسة للنهاية، وسيكون الحسم في آخر مباراة".

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واستكمل: "لم نفز على زاناكو بملعبنا ولكن في كرة القدم لا يمكنك ضمان أي شيء سواء بملعبك أو خارجه، وهدف كل فريق هو تحقيق الفوز في كل مباراة، وسنقوم بكل ما لدينا لتحقيق هدفنا هذا في مباراة الغد".

وتابع:"هذه مباراة هامة للغاية بالنسبة لنا، سنقاتل بكل قوة غدًا ونأمل في تحقيق الفوز إن شاء الله".

وأختتم:" نحن مستعدون للمباراة بكل ظروفها وأحداثها، الملعب كما تابعناه من المباريات السابقة جيد، وسنراه ونختبره بأنفسنا في المران الرئيسي، لكننا مستعدون لكل الأمور".