مدرب زاناكو: مباراة الأهلي مهمة.. ونحتاج أن نكون في أفضل مستوى

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تحدث مومامبا نومبا، المدير الفني لفريق زاناكو الزامبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، قبل مواجهة الأهلي غدًا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مومامبا:"إن مباراة الأهلي مهمة للغاية بالنسبة لنا لأنها المباراة التي تحمل مفتاح تأهلنا لربع النهائي، ونأخذ الأمور بكل جدية لأننا نواجه فريقًا ذو خبرة كبيرة ويملك لاعبين على أعلى مستوى".

وأضاف: «نحتاج أن نكون في أفضل مستوى حتى نهزم فريقًا مثل الأهلي، وبالنظر لما قدمه اللاعبون في المران أعتقد أننا جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة»

وتابع: "لدينا لاعبًا موقوفًا هو قائد الفريق زيو تيمبو لحصوله على انذارين، وهو الغائب الوحيد عن فريقنا في هذه المباراة، وجميع اللاعبون الموجودون في أفضل حال وأعتقد أنهم قادرون على سد فراغ غياب تيمبو.

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واستكمل :"استبعدت لاعب الوسط الغاني كوامي أترام من الفريق بسبب سوء أدائه في المباريات الأخيرة، كنا ننتظر منه أن يثبت أنه أفضل من لاعبينا المحليين لأنه أكثر لاعبي الفريق خبرة لكنه لا يؤدي بشكل جيد وبدا أنه فقد تركيزه معنا لذا قررت استبعاده".

واستطرد حديثه قائلًا:"ركزت مع اللاعبين في المران على إنهاء الهجمات لأننا نصنع فرصا كثيرة في كل المباريات لكننا نهدر العديد منها وهذا يصنع الفارق، لكن حين تفشل في التسجيل من الفرص المتاحة لك يعاقبك منافسك، وهو الأمر الأهم في مباراة الأهلي انهاء الهجمات بصورة إيجابية لأن هذا سيضمن لنا التأهل للدور التالي.

وتابع: "هذه آخر مباراة لنا بملعبنا قبل السفر للمغرب في الجولة الأخيرة، كما أن كل مباراة لها ضغوطها ونحن نلعب كل مباراة بجدية تامة، وفوزنا على الأهلي يعني أننا تأهلنا لربع النهائي لذا نركز بكل قوة وجدية في المباراة والضغط سيكون ايجابيًا في صالحنا لتحقيق نتيجة طيبة.

واختتم: "كل مباراة تختلف في ظروفها، ومباراة القطن كانت لها ظروفها ومباراة الأهلي مختلفة تمامًا، كذلك يختلف الأمر عن مباراة الإسكندرية التي تعادلنا فيها، وبالتأكيد سنسعى لتفادي تسجيل الأهلي لأي هدف في مرمانا أولاً، ثم سنعمل على استغلال فرصنا وتسجيل أهداف تضمن لنا نقاط المباراة كاملة.