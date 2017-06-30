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نجوم برشلونة في الأرجنتين لحضور زفاف ميسي.. وغياب رونالدينيو وإنييستا

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نجوم برشلونة في الأرجنتين لحضور زفاف ميسي.. وغياب رونالدينيو وإنييستا نجوم برشلونة في الأرجنتين لحضور زفاف ميسي.. وغياب رونالدينيو وإنييستا

التحرير

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شهدت مدينة روساريو الأرجنتينية، التي ستحتضن حفل زفاف النجم ليونيل ميسي، وأنطونيلا روكوزو اليوم الجمعة وصول عددٍ من زملائه سواء السابقين، أو الحاليين في برشلونة  لحضور الحفل.

كان على رأس اللاعبين الذين وصلوا، كارليس بويول، وسيرجيو بوسكيتس، وتشافي هيرنانديز، وجوردي ألبا، وسيسك فابريجاس، والكاميروني صامويل إيتو، رفقة زوجاتهم.

وتعد رفيقتا النجمين فابريجاس، والأوروجوياني لويس سواريز، دانييلا سيمان، وصوفيا بالدي على الترتيب، أحد أكثر الصديقات المقربات من روكوزو.

وسيحضر الحفل أيضًا كل من خوسيه مانويل بينتو، حارس برشلونة سابقًا، والثنائي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، وإيزيكييل لافيتزي.

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وسيُقام الارتباط المدني في الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش، داخل منتجع سيتي سنتر بمدينة روساريو، بينما سيقيم الـ260 مدعو للزفاف في فندق بولمان الموجود داخل المنتجع.

وقامت الشرطة المحلية بإجراءات أمنية مشددة من أجل تأمين مطار إيسلاس مالبيناس الدولي بمدينة روساريو الذي سيشهد قدوم الرحلات الخاصة بالمدعوين، هذا فضلا عن المداخل الرئيسية للمنتجع الذي سيقام فيه حفل الزفاف.

وتأكد عدم حضور النجم البرازيلي رونالدينيو للحفل؛ بسبب مشاركته في مباراة خيرية في برشلونة، وهو نفس الأمر بالنسبة لقائد الفريق الكتالوني أندريس إنييستا، الذي ظل في إسبانيا بعدما رزق بمولودة جديدة. 

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التحرير

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