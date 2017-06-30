برشلونة يستعيد «جيرارد» من إيفرتون

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عن أولى صفقاته خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، بضم لاعبه السابق جيرارد دولوفيو من نادي إيفرتون الإنجليزي، زذلك بدفع قيمة إعادة اللاعب بـ12 مليون يورو.

وأكد الموقع الرسمي للفريق الكتالوني اليوم، أن النادي الإسباني قام بتفعيل حقه في إعادة شراء جيرارد مرة أخرى، وسيتم في الأيام المقبلة الاتفاق على الشروط مع اللاعب والنادي.

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ويتواجد دولوفيو حاليًا مع المنتخب الإسباني للشباب، الذي يشارك في بطولة كأس أمم أوروبا، المقامة في بولندا، حيث سيخوض اليوم المباراة النهائية أمام المنتخب الألماني.