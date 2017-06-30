بالفيديو… كلمة الرئيس بمناسبة الذكرى الرابعة “لثورة 30 يونيو”

شيماء مصطفى

ألقى الرئيس “عبدالفتاح السيسي” كلمة بمناسبة الذكى الرابعة لثةور 30 يونيو، وخلال الكلمة وعد الرئيس بإستكمال مسيرة التنمية، وأضاف أن التاريخ سيتوقف كثيرا عند ثورة “30 يونيو”، وتحدث عن مواجهة الإرهاب ومواجهة القوى الداعمة له، وتحدث أيضا عن التنمية السياسية والإقتصادية.

نص كلمة الرئيس بمناسبة ذكرى 30 يونيو

شعب مصر العظيم، تمر الأيام والسنون، وتبقى ذكرى هذه الأيام المجيدة من تاريخ شعبنا، مضيئة وخالدة فى وجداننا.

ففى مثل هذه الأيام منذ أربعة أعوام، أثبت شعبنا العريق مجدداً، أنه أكثر وعياً مما تصور أعداؤه، وأقوى إرادةً مما اعتقد مَن حاولوا سلب إرادته، وأشد عزماً ممن أرادوا به الشر.

فى مثل هذه الأيام المجيدة، انتفض المصريون بأعدادٍ غير مسبوقة، رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، ليسطروا ملحمةً وطنية فريدة، عمادها الحفاظ على الوطن، أرضِه وهويته، استقلاله وحريته، من قوى تصورت أنها نجحت فى السيطرة على مقدرات هذا الشعب.

لقد كانت ثورة الثلاثين من يونيو نموذجاً فريداً فى تاريخ الثورات الشعبية، حيث يثور الشعب ويعلن إرادته واضحة جلية، فتستجيب له مؤسسات دولته الوطنية، فى مشهدٍ تاريخى، لن يُمحَى من ذاكرة من عايشوه، وسيظل ملهماً لأجيالٍ مقبلة من أبنائنا وبناتنا.

أبناء مصر الكرام

سيتوقف المؤرخون والباحثون كثيراً، أمام ثورة الثلاثين من يونيو، بالدراسة والتحليل، واسمحوا لى فى هذا السياق، أن أتوقف أمام ثلاثة مسارات مضت فيهم الثورة منذ انطلقت عام 2013 وحتى الآن، وهى التصدى للإرهاب، ومواجهة القوى الخارجية الداعمة له، وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية.

المسار الأول للثورة

هى رفض الحكم الفاشى الدينى، ورفض الاستئثار بالسلطة، ومواجهة ما يترتب على هذا الرفض من إرهاب وعنف، حيث أعلنت الثورة منذ البداية أن شعب مصر لا يقبل ولن يقبل سطوةَ أية جماعة أو فئة، حتى لو تسترت برداء الدين، وأكد الشعب المصرى مجدداً حكمته الخالدة، بأنّ الدين لله والوطن للجميع، فرفضت مصر الرضوخ للإرهاب، سواء المادى أو المعنوى، وأمر الشعب قواته المسلحة وشرطته بمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

والآن.. وبعد أربعة أعوام، نشهد جميعاً التضحيات الجسام التى يقدمها أبناء المصريين من القوات المسلحة والشرطة، نقف لها إجلالاً واحتراماً، ونجدد العهد جميعاً على المضى فى معركتنا الشريفة العادلة، حتى النصر بمشيئة الله وتوفيقه.

أما المسار الثانى

الذى فرضته ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، فكان مواجهة القوى الخارجية الداعمة للإرهاب ولجماعات التطرف، حيث كانت ثورة يونيو إيذاناً بمواجهةٍ أكبر من مجرد التخلص من حكمٍ جائرٍ فقط؛ فكانت بدايةً لاستعادة مصر لدورها الإقليمى النشط، ومواجهتها للدول التى تسعى فى المنطقة خراباً عن طريق تمويل ورعاية الإرهاب وجماعاته، وقيام مصر كذلك بمساندة الدول الشقيقة فى الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.

واليوم، بعد أربعة سنوات، بات صوت مصر مسموعاً، ورؤيتها لإعادة الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط موضعاً للتقدير ومحلاً للتنفيذ.. وظهرت النوايا التى كانت مستترة، من بعض الأشقاء وغير الأشقاء، على حقيقتها، ووُضِع كلٌ أمام مسئولياته؛ فحياة الشعوب ومقدراتها لا يمكن العبث بها، وستظل مصر على عهدها أمام شعبها، وأمام الدول الشقيقة والصديقة: قوةٌ تعمل من أجل الاستقرار والأمان والسلام والرخاء.

وثالثاً، كان المسار الأخير

الذى قرره الشعب المصرى فى ثورته فى الثلاثين من يونيو، هو مسار التنمية بشقيها السياسى والاقتصادى.

فعلى الصعيد السياسى، قمنا بإعلان وتنفيذ خارطة طريق سياسية، تم بمقتضاها استكمال المؤسسات الدستورية للدولة، لتستقر الأوضاع السياسية فى مصر، ويتم إعلاء الإرادة الشعبية، بعد فترة حرجة من عدم الاستقرار، الذى لا يمكن فى ظله تحقيق أى تقدم أو تنمية.

وعلى الصعيد الاقتصادى والتنموى، انطلقت المشروعات الكبرى فى أرجاء مصر كافة، وتم الشروع فى تنفيذ برنامج طموح وجاد للإصلاح الاقتصادى، يستهدف تغيير واقع مصر ومعالجة ما طال أمده من مشكلاتها وأزماتها الاقتصادية.

واليوم، ورغم أن تغيير واقع الشعوب يحتاج لوقت طويل، إلا أننا يجب أن ننظر بفخر إلى ما حققناه ونحققه كل يوم؛ فالعين المنصفة لا يمكن لها أن تخطئ الجهود التنموية التى تحدث فى مصر، سواء من حيث الإرادة السياسية للإصلاح، أو تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، أو تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على ضخ مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو الاقتصادى.

شعب مصر العظيم

لقد أردت أن أجدد العهد معكم، بمواصلة العمل ليل نهار، لاستكمال المسارات الثلاثة التى نتجت عن ثورة الثلاثين من يونيو، واسمحوا لى فى ختام كلمتى، أن أوجه التحية لَكُم، إلى أبناء وبنات هذه الأرض الطيبة المباركة:

تحيةٌ إلى الشعب المصرى، الذى رفض التطرف والإرهاب، وأصرّ على الحفاظ على هوية مصر كما صاغها الزمن على مر القرون، وطناً لجميع أبنائه دون تمييز أو تفرقة، وحصناً منيعاً فى منطقتنا ضد الفوضى والدمار.

وتحيةٌ إلى هذا الشعب، الذى يتفهم بوعى وحكمة، القرارات الصعبة التى يتعين اتخاذها، ويتحمل بشموخٍ وصبر مشاق الإصلاح الاقتصادى وأعبائه: ينظر إلى المستقبل بثقة، ويعلم علمَ اليقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

أتوجه إليكم جميعاً بكل التحية والتقدير والاحترام، وكل عام وأنتم بخير، ومصر العزيزة الغالية فى رفعة وتقدم،

ودائماً تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فيديو كلمة الرئيس في ذكرى 30 يونيو

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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