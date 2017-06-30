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شكري يبحث مع نظيره المغربي توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين

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مصراوي Masrawy

شكري يبحث مع نظيره المغربي توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين

06:27 م الجمعة 30 يونيو 2017

شكري يبحث مع نظيره المغربي توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين

القاهرة- (أ ش أ):

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، مع ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الـ 31 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية بالاتحاد الأفريقي التي انطلقت اليوم وتستمر لمدة يومين فى أديس أبابا.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريح له اليوم، إن وزير الخارجية سامح شكري استهل اللقاء بتهنئة نظيره المغربي على تولي مهام منصبه، متمنيا له دوام التوفيق والسداد، ومجددا التهنئة لدولة المغرب الشقيقة على إعادة انضمامها إلى الاتحاد الأفريقي.

وأكد شكري، حرص على التنسيق مع المغرب تجاه القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك سواء على مستوى الاتحاد الأفريقي أو تجمع الساحل والصحراء "س.ص".

ومن جانبه، وجه وزير الخارجية المغربي الشكر لنظيره المصري، مؤكدا حرص بلاده على توثيق العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات، فضلا عن ترتيب زيارة قريبة لجلالة ملك المغرب إلى مصر بصحبة عدد من الوزراء لبحث التعاون الثنائي في عدد من المجالات منها الزراعة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التعاون في إطار اتفاقية أغادير.

وأضاف أبو زيد، أن الوزيرين استعرضا الأوضاع في ليبيا، حيث حرص وزير الخارجية سامح شكري على استعراض الجهود المصرية لجمع الأشقاء الليبيين واستئناف الحوار السياسي. 

كما تناول اللقاء سبل تطوير العمل الأفريقي المشترك من خلال مبادرة الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.

هذا المحتوى من

Asha

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