تعرف على أسعار «كريم» بعد رفع سعر البنزين

شيماء مصطفى

أعلنت شركة «كريم مصر» إضافة ثلاثة جنيهات على إجمالي كل رحلة بشكل مؤقت، وذلك لحين الانتهاء من دراسة تأثير قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات.

وأكدت مصادر أن الشركة أرسلت رسالة نصية إلى سائقيها تخطرهم أنه تقرر إضافة 3 جنيهات مؤقتًا على صفحة التفاصيل الخاصة بالرحلة، التي يرسلها إلى البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

ومن جانبه أوضح رامي كاطو، رئيس عمليات «كريم مصر»، أن الشركة يصعب عليها تحمل الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات، لذلك تدرس حاليا مقترحا لزيادة أسعار خدماتها بنسب محددة، مع وضع خطة زمنية للإعلان عن تلك الزيادة في التوقيتات المناسبة، ما يوفر دخلًا ملائما للكباتن، مع عدم تحميل العملاء نفقات أكثر.

ومن جهته قال عبد اللطيف واكد، مدير شركة أوبر مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول إن شركته لا زالت تدرس تأثير الزيادة في أسعار البنزين على تكلفة الرحلات وكيفية التعامل معها بما يحقق مصلحة السائق والمستخدم في الوقت ذاته.

وأقر مجلس الوزراء، الخميس، زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ليرتفع سعر “بنزين 80” من 2.35 إلى 3.65 جنيه لكل لتر بنسبة زيادة بلغت 55.3 %، وسعر “بنزين 92” من 3.5 إلى 5 جنيهات لكل لتر، بنسبة 42.9 %. كما رُفع سعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، بنسبة 55.3 %، ورُفع سعر أنبوبة “البوتاجاز” إلى الضعف من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للأسطوانة.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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