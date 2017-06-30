نصائح لمنع سيلان المكياج خلال الصيف

شيماء مصطفى

سيلان المكياج علي الوجه من أكثر المشكلات والأزمات التي تواجه المرأة في فصل الصيف ، حيث تفسد عليها اطلالتها ونضارة بشرتها ، وعادة ما ينتج ذلك بفعل المناخ الحار والرطوبة العالية بالإضافة إلى انخفاض جودة مستحضرات التجميل أو تطبيق كميات مبالغة منها على البشرة.

لذا نقدم مجموعة من النصائح لمنع سيلان أو ذوبان المكياج في المناخ الحاركما يلي:-

– احرصي على وضع طبقة من البرايمر أو كريم الأساس قبل الخروج من المنزل، فإنه يعمل كطبقة تأسيسية للبشرة ويساعد المكياج على الثبات لفترة طويلة. ويفضل أيضا اختيار الأنواع الخالية من الزيوت حتى لا تذوب مع العرق.

– دلكي بشرتك بمكعب من الثلج قبل وضع المكياج بـ ١٥ دقيقة على الأقل، فإنه سيعمل على غلق المسام المفتوحة، وإكساب البشرة برودة طبيعية تجعل ألوان المكياج تدوم لفترة أطول من المعتاد.

– استخدمي الإسفنجة بدلا من أصابعك في وضع كريم الأساس والبودرة. فإن ملامسة البشرة بالأيدي قد يؤدي إلى نقل زيوت بشرة اليد إلى جلد الوجه مما يزيد من إمكانية ذوبان المكياج بفعل الزيوت.

– قومي بشراء مستحضرات تجميل مضادة للماء أو بخواص تدوم طويلا على البشرة خاصة بالنسبة للماسكرا والآي لاينر حيث أنهما الأكثر تعرضا للماء وتأثرا بالحرارة الشديدة.

– عند ترطيب البشرة قبل وضع المكياج، استعملي كريم سريع الامتصاص ولا يسبب تزييت البشرة مثل الكريمات المخصصة للبشرة المختلطة أو الدهنية. يمكنك تجربة كريم Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion. وينصح أيضا بوضع الكريم قبل المكياج بمدة لا تقل عن عشر دقائق.

– الأنواع الرديئة من مستحضرات التجميل تذوب سريعا مع العرق والحرارة، لذا احرصي على شراء مستحضرات عالية الجودة.

– مع درجة الحرارة المرتفعة، يفضل دوما مكياج نهاري خفيف ووضع كميات قليلة من مستحضرات التجميل. فعندما يكون المكياج ثقيلا وقويا، ازدادت فرصة سيلانه بفعل الحرارة. اكتفي على سبيل المثال في الأوقات العادية بثني رموش العين بواسطة أداة تجعيد الرموش ووضع طبقة من أحمر الخدود و ملمع الشفاه. ستحصلين في النهاية على طلة مشرقة وطبيعية وهو كل ما تحتاجينه في الصيف.

المصدر : مباشر24

شبكةعيونالإخبارية

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