بعد مشادات التعريفة.. محافظ الأقصر يتفقد موقف سيارات إسنا (صور)

الأقصر - محمد محروس:

أجرى محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الجمعة، زيارة تفقدية إلى موقف سيارات الأجرة بمركز إسنا جنوبي المحافظة، لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة، بعد مشادات شهدها الموقف بين الركاب والسائقين خلافًا على الأسعار الجديدة للأجرة.

وخلال الزيارة، حذر المحافظ السائقين من مخالفة التعريفة الجديدة التي أقرتها إدارة المواقف، بالتنسيق مع إدارة المرور، تفعيلاً لزيادة أسعار المحروقات التي بدأ تطبيقها بالأمس، كما طالب المواطنين بالتقدم بشكاوى لدى مرور الأقصر ضد السائقين المخالفين، موجهًا رؤساء المدن ومرور الأقصر ومسؤولي المواقف بتكثيف حملات المراقبة بالمواقف وفرض غرامات فورية على مخالفي التعريفة الجديدة.

وحددت إدارة المواقف بمحافظة الأقصر التعريفة الجديدة بزيادة تراوحت ما بين 15 إلى 30 قرشًا.

وارتفعت أجرة السرفيس داخل مدينة الأقصر إلى جنيه وعشرة قروش، وخط (الأقصر - المنشأة) إلى جنيه و65 قرشًا، و(الأقصر - الزينية) إلى جنيه و65 قرشًا، و(الأقصر - الحبيل) إلى جنيه و40 قرشًا، و(الأقصر - العشي) إلى جنيه و85 قرشًا.

كما ارتفعت أجرة الركوب من الأقصر إلى النجع الطويل إلى جنيه و10 قروش، ومن الأقصر إلى طيبة إلى جنيهين و60 قرشًا، ومن الأقصر إلى أرمنت غرب إلى 3 جنيهات، ومن الأقصر إلى إسنا إلى 7 جنيهات و50 قرشًا، ومن الأقصر إلى قنا إلى 8 جنيهات، ومن الأقصر إلى البحر الأحمر إلى 44 جنيهًا، ومن الأقصر إلى أسوان إلى 29 جنيهًا.​