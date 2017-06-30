مدير أمن المنيا يتفقد الكنائس ومحطات الوقود

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تفقد مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، اليوم الجمعة، عددًا من المطرانيات والكنائس، ومحطات الوقود، والمواقف الرئيسية، والتمركزات الأمنية الثابتة، بمداخل ومخارج المحافظة؛ لمتابعة الحالة الأمنية.

وحث مدير الأمن، القوات، مراعاة التأمين الذاتي، وضبط النفس، وحسن معاملة المواطنين، ومراعاة الحرم الأمن بالكنائس، والمطرانيات، وتفعيل نقطة الفرز المتقدمة، على أن تكون البوابات الإلكترونية خارج المنشآت الكنسية المعدة للتفتيش، على بعد حوالي 20 مترا أو أكثر.

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كما تقابل "حبيب" مع عدد من السائقين، والمواطنين بالمواقف الرئسية بالمحافظة ،وحثهم على الالتزام بالتعريفة الجديدة واحترام القانون.