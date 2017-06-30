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فيديو| نوح: الإخوان حكموا مصر بمفهوم الميليشيات وليس الدولة

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فيديو| نوح: الإخوان حكموا مصر بمفهوم الميليشيات وليس الدولة فيديو| نوح: الإخوان حكموا مصر بمفهوم الميليشيات وليس الدولة

التحرير

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قال مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان المسلمين يحاولون تشويه الإسلام بما يمتلكون من مصادر فقهية خاصة بهم.

وأضاف نوح، خلال تصريحات خاصة لقناة "أون لايف" :"جماعة الإخوان تعمل على تشويه صورة الإسلام"، موضحًا أن الرأي عند الإخوان هو شهوة ورغبة في تحقيق هدف معين، وانهم جماعة يديرها ثلاثة أشخاص، محمود عزت وخيرت الشاطر وشخص أخر".

وتابع:"الإخوان يؤمنون بمصادر فقهية خاصة بهم، مثل  "الفقيه، ورأي الإمام"، مضيفًا أنهم يلغون عقلهم مطلقا.

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واستكمل:"الإخوان حكموا عام بمفهوم المليشيات وليس بمفهوم الدولة"، مؤكدا أن قطر وتركيا رحبوا بحكمهم.

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التحرير

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