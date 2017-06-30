صور| محافظ سوهاج يتفقد الأوضاع الأمنية تزامنا مع 30 يونيو

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تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، الأوضاع داخل المحافظة، تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، وبعد قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين، وذلك بحضور اللواء مصطفى مقبل، مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، والقيادات التنفيذية والأمنية.

وشملت الجولة التفقدية مراكز المنشأة، العسيرات، جرجا، وسوهاج.

وأكد عبد المنعم أن الأوضاع هادئة تماما بقرى ومدن المحافظة، خلال الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في مستودعات البوتاجاز ومحطات البنزين ومواقف السيارات.

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وأضاف أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة من مفتشي التموين وإدارات المتابعة الميدانية بالوحدات المحلية وإدارة مرور سوهاج ومباحث المرور، لمتابعة الأوضاع بعد زيادة أسعار الوقود.

وقال مدير أمن سوهاج إن الحالة الأمنية مستقرة بجميع قرى ومدن المحافظة، ولم تسجل الأجهزة الأمنية أي وقائع عقب قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الوقود.







