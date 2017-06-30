العرابي: نعيش فترة أصعب من هزيمة 67

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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، إن الأزمة الاقتصادية الحالية أثرت على كل الفئات المجتمعية، لافتا إلى أننا نعيش في ظل ضغط اقتصادي غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث.

أضاف العرابي، خلال حواره عبر فضائية «DMC»: «نعيش في فترة صعبة وقاسية جدًا، حتى بعد هزيمة 67 لم نمر بهذه الظروف الاقتصادية السيئة، هذا بالإضافة إلى تزايد سكاني بطريقة لا توصف، انفجار يهضم أي إنجازات تنموية».

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وأكد أن ما يحدث الآن من إصلاحات اقتصادية جزء من المرحلة الوطنية التي بدأت في 2013.