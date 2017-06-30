عربية وأوروبية.. الأهلي يتلقى عروضا «رسمية» لبيع معلول

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تلقى النادي الأهلي، خلال الساعات الأخيرة، أكثر من عرض رسمي وشفوي من أندية أوروبية وعربية، لشراء علي معلول الظهير الأيسر لفريق القلعة الحمراء ومنتخب تونس.

إلا أن أبرز العروض علي الإطلاق هو عرض رسمي بفاكس وايميل من احد الأندية بفرنسا تطلب شراء اللاعب، وتريد التعرف علي طلبات الأهلي المادية.

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وخلال الساعات القليلة القادمة او تحديدًا عقب مباراة زاناكو المقرر إقامتها غدًا في زامبيا، سيكون هناك قرار داخل القلعة الحمراء تجاه تلك العروض والموقف النهائي حول مصير علي معلول مع الأهلي، الذي سبق وقال عنه البدري في إحدى إجتماعات لجنة الكرة، انه لا يمانع بيعه او رحليه من اجل ان يوفر مكانه للاعب أجنبي أخر في الشق الهجومي سواء رأس حربة صريح، اوخط وسط مهاجم خاصة، وان التعاقد مع أيمن اشرف ووجود صبري رحيل سيملأ فراغ رحيل معلول.