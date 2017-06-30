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برلماني يطلب سحب الثقة من الحكومة بعد زيادة أسعار الوقود

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مصراوي Masrawy

برلماني يطلب سحب الثقة من بعد زيادة الوقود

05:25 م الجمعة 30 يونيو 2017

برلماني يطلب سحب الثقة من الحكومة بعد زيادة أسعار الوقود

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب أحمد الشرقاوي، المتحدث باسم تكتل ٢٥-٣٠ بمجلس النواب، أنه سيتقدم باستجواب لرئيس الوزراء بشأن عدم الالتزام بفرض الحماية الاجتماعية الكافية لمحدودي الدخل لمواجهة الآثار الناجمة عن القرارات الاقتصادية، لافتا الى أن استجوابه سيتبعه طلب سحب الثقة من الحكومة.

وقال الشرقاوي فى بيان له، اليوم الجمعة، إن رفع الدعم كان في برنامج الحكومة الذي عرضته على البرلمان العام الماضي، مضيفاً :"بالفعل وبكل صراحة كان هناك زيادة لأسعار الكهرباء والمياه و الوقود بأنواعه على مراحل وهو الأمر الذي رفضه ٣٨ نائباً فقط من المجلس، و كانوا يصرخون حينها في زملاؤهم من الأغلبية ليرفضوا ذلك البرنامج، الا أن أغلبية كاسحة من النواب وافقت، والآن يتم تنفيذ خطة الحكومة التي وافقت عليها الأغلبية".

وتابع، "الحل الآن هو أن تتحمل الأغلبية مسؤوليتها في تصحيح هذه الأوضاع من أجل مصلحة الشارع ورفع المعاناة التي يتعرض لها".

وحول موقف تكتل ٢٥-٣٠ ، قال الشرقاوي :" نسعى لتغيير تلك السياسات التي أفقرت المصريين ولن يحدث ذلك الا بعد أن تقتنع الأغلبية و تستجيب لذلك".

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مصراوي Masrawy

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