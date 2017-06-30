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النائب محمد أبو حامد: "30 يونيو" ثورة استرداد الوطن وتحريره من الإخوان

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مصراوي Masrawy

النائب محمد أبو حامد: "30 يونيو" ثورة استرداد الوطن وتحريره من الإخوان

05:22 م الجمعة 30 يونيو 2017

كتبت- مروة شوقي:

وصف النائب محمد أبو حامد، عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم "، ثورة 30 من يونيو بأنها ثورة استرداد الوطن وتحريره، وضمانة بقاءه، قائلًا إن "بقاء الدولة كان مهددًا في ظل حكم الجماعة الإرهابية".

وأشار أبو حامد، في تصريح لمصراوي، الجمعة، إلى أن الشعب انتفض في ثورة يناير من أجل تحقيق عدة مطالب كانت بعضها سياسية، وتضمنت الحرية والعدالة الاجتماعية، إلاّ أنه في ظل حكم الإخوان علت نبرة الخوف على كافة المقدسات الوطنية وبقاء الدولة بكافة مكوناتها من شعب وأرض وتاريخ، متابعًا:"ولذا كانت ثورة 30 يونيو حتمية".

وأضاف أبو حامد: "عقب أربع سنوات يجب أن نضع ثورة يونيو في إطار ثورة جاءت للحفاظ على بقاء الدولة المصرية، وليست ثورة مطالب سياسية تقليدية، بل ثورة للحفاظ على الهوية الوطنية والتراب الوطني وليست ثورة مطالب فئوية".

وأعرب عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، عن اعتزازه في المشاركة في ثورة يونيو، وإسقاط حكم مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أن ما تمر به مصر من صعوبات اقتصادية جاء نتيجة الإهمال الذي تفشى قبل ثورة يناير، وما تبعها من أحداث، صعوبات وقتية سيتم التغلب عليها بخطوات الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

واختتم النائب محمد أبو حامد، حديثه: "لا يوجد وضع أياً كانت صعوبته يقارن بالوضع الذي كنّا نعيشه في حكم الإخوان، أو ما كنّا قد نصل إليه إن استمر الحكم".

ويحتفل المصريون، اليوم الجمعة، بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، وسط تشديدات أمنية مكثفة في الشوارع والميادين الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية.

ورفعت مؤسسات الدولة كافة، درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة والمديريات المختلفة، تزامنًا مع الاحتفالات، فضلًا عن رفع حالة التأهب في المستشفيات ومرافق الإسعاف والتموين والشواطئ.

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مصراوي Masrawy

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