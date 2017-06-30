لمخالفتهم التعريفة.. إحالة 4 من سائقي الأجرة بالإسكندرية للنيابة

الإسكندرية - محمد عامر:

أمر محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، اليوم الجمعة، بإحالة أربعة من سائقي سيارات الأجرة بالمحافظة إلى نيابة المرور؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بعد مخالفتهم تعريفة الركوب الجديدة التي اُعتمدت بالأمس تطبيقًا لرفع أسعار الوقود.

وكان المحافظ شكل غرفة عمليات في ديوان عام المحافظة لمراقبة تطبيق التعريفة الجديدة، ومنع التلاعب في أسعارها، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في حق المواطن، ومحذرًا من عقوبات فورية للمخالفين.

ورصدت فرق المتابعة بالمحافظة أربع سيارات مخالفة تحمل أرقام "س ج ر 9835 - س ج ر 9376 - س ف ر 2175 - س ص ر 9438"، داخل موقف (العامرية - الموقف)، تبين عدم التزام سائقيها بالتعريفة الجديدة التي أقرت للتحميل، وتقدر بـ 3.50 جنيه.

وفي السياق، أكد المحافظ على استمرار عمل مفتشي المتابعة والرقابة على المواقف المختلفة على مستوى أحياء الثغر، للتأكد من مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.​