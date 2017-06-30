6 نواب يشاركون في مؤتمر المعارضة الإيرانية بباريس
6 نواب يشاركون في مؤتمر المعارضة الإيرانية بباريس
05:16 م الجمعة 30 يونيو 2017
كتب- أحمد علي:
وصل عدد من نواب البرلمان إلى العاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، للمشاركة في مؤتمر المعارضة الإيرانية المقرر عقده غدًا السبت.
وحصل "مصراوى" على أسماء أعضاء مجلس النواب، الذين تلقوا دعوات لحضور المؤتمر السنوي الذي تنظمه المعارضة الإيرانية بعنوان "إلى أين تذهب إيران"، وعددهم ٦ نواب.
وجاءت أسماء النواب كالتالي: النائب جمال عباس، والنائب البدري ضيف، والنائب محمود محيى الدين، والنائب مرتضى العربى، والنائب داود الوادى والنائب نعمان أحمد فتحى البدارى.
يأتى ذلك في الوقت الذي رفض فيه مجلس النواب، الإذن لأي من النواب بحضور الموتمر، وأعلن المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب أنه ورد لعدد من النواب دعوات شخصية غير رسمية للسفر الى فرنسا لحضور المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية.
وانتهى مكتب المجلس إلى عدم الموافقة على حضور ذلك المؤتمر أو الإذن بالسفر للسادة النواب والمجلس ينفي وجود أي تمثيل برلماني رسمي له بهذا المؤتمر.
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