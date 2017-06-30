وكيل «اسكان البرلمان» يقترح فرض تسعيرة جبرية لصالح الفقراء فقط

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طالب النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان، بمجلس النواب، بضرورة تطبيق التسعيرة الجبرية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات، مشيراً إلى أن الحكومة فشلت فى ضبط السوق، ولا يوجد حل سوى فرض التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية على أن يستفيد منها فقط المواطن الفقير.

وأضاف في بيان اليوم الجمعة، أنه يجب تفعيل التسعيرة الجبرية للسلع الأساسية، علي أن يحصل عليها المواطن محدود الدخل بموجب شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد بأنه ضمن المصنفين بمحدودي الدخل، ليحق له أن يشترى السلعة من أي منفذ سلعى وفقًا للتسعيرة الجبرية.

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وأوضح أن وزارة التموين في غياب عن الواقع، والحكومة لم تستطع القيام بدورها في السيطرة على ارتفاع الأسعار المتوقع أن تزداد بعد رفع سعر الوقود، ويجب إعلان حالة الطواريء الحكومية في كافة المواقع والمؤسسات.