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نائب يطالب باستبدال الدعم العيني بـ«النقدي» بعد ارتفاع أسعار الوقود

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نائب يطالب باستبدال الدعم العيني بـ«النقدي» بعد ارتفاع أسعار الوقود نائب يطالب باستبدال الدعم العيني بـ«النقدي» بعد ارتفاع أسعار الوقود

التحرير

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طالب النائب أشرف عثمان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، باستبدال الدعم العيني بالدعم النقدي، مشيراً إلي أن توفير الدعم المالي، يجب أن يسبقه رقابة شديدة على الأسواق وضبط المنتجات والسلع الغذائية، والعمل على القضاء نهائيا على احتكار السلع، لضمان عدم الارتفاع غير المبرر للأسعار.

وأضاف في بيان اليوم، الجمعة، أن تحول الدعم العيني لنقدى سيكون أولى خطوات العدالة الاجتماعية، والطريقة الصحيحة لوصول الدعم لمستحقيه خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات والارتفاع الجنوني للأسعار المصاحب لها، وسيساعد على القضاء على الفساد، والحد من منظومة الدعم العيني الفاسدة-بحسب البيان.

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وأوضح أن تحويل الدعم إلى نقدي هو الطريقة الوحيدة للقضاء على فساد الدعم العيني، مشيرًا إلى أن نظام الدعم النقدي مطبق في مختلف دول العالم، ومقدار الدعم يختلف باختلاف الفئات وعدد أفراد الأسرة. 

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التحرير

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