بيان عاجل للحكومة يحذر من تساقط الطبقة الوسطى

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‏‫حذر النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين بعد القرار الذي وصفه بـ«العشوائى وغير المدروس» الذى اتخذته الحكومة بزيادة أسعار جميع انواع المحروقات.

وأكد في بيان عاجل موجهه إلي رئيس الوزراء، المهندش شريف إسماعيل، أن القرر سيؤدي إلي تضرر الطبقة الوسطى من المواطنين التى كانت صِمَام الأمان الاجتماعى للدولة، مضيفاً: «الطبقة الوسطى بدأت تتساقط، ويجب اتخاذ مجموعة من القرارات السريعة والعاجلة؛ لتخفيف الأعباء على المواطنين، وفى مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوة إستثنائية جديدة للموظفين وأصحاب المعاشات، ورفع المبالغ المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة الى 1000 جنيه».

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وأتهم النائب الحكومة بالتخبط فى إتخاذ القرارات، وعدم الإتجاه إلى إصلاحات اقتصادية جادة تتمثل فى إتخاذ قرارات حاسمة للتقشف الحكومى، والإتجاه نحو جذب الإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، واستعادة السياحة العالمية لمصر، وإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة.