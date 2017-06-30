أخبار عاجلة

جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة" -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة -
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بيان عاجل للحكومة يحذر من تساقط الطبقة الوسطى

Google+ Print
بيان عاجل للحكومة يحذر من تساقط الطبقة الوسطى بيان عاجل للحكومة يحذر من تساقط الطبقة الوسطى

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

‏‫حذر النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين بعد القرار الذي وصفه بـ«العشوائى وغير المدروس» الذى اتخذته بزيادة جميع انواع المحروقات.

وأكد في بيان عاجل موجهه إلي رئيس الوزراء، المهندش شريف إسماعيل، أن القرر سيؤدي إلي تضرر الطبقة الوسطى من المواطنين التى كانت صِمَام الأمان الاجتماعى للدولة، مضيفاً: «الطبقة الوسطى بدأت تتساقط، ويجب اتخاذ مجموعة من القرارات السريعة والعاجلة؛ لتخفيف الأعباء على المواطنين، وفى مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوة إستثنائية جديدة للموظفين وأصحاب المعاشات، ورفع المبالغ المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة الى 1000 جنيه».

شاهد أيضا

وأتهم النائب الحكومة بالتخبط فى إتخاذ القرارات، وعدم الإتجاه إلى إصلاحات اقتصادية جادة تتمثل فى إتخاذ قرارات حاسمة للتقشف الحكومى، والإتجاه نحو جذب الإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، واستعادة السياحة العالمية لمصر، وإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية