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عضو بـ«حقوق إنسان البرلمان»: 30 يونيه أنهت المُخططات الدولية ضد مصر

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عضو بـ«حقوق إنسان البرلمان»: 30 يونيه أنهت المُخططات الدولية ضد مصر عضو بـ«حقوق إنسان البرلمان»: 30 يونيه أنهت المُخططات الدولية ضد مصر

التحرير

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هنأ النائب جمال عباس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصري بكافة طوائفه بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو.

وقال عباس في بيان له، إن ثورة يونيو أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية الفاشية التي كانت تستهدف النيل من سيادة واستقرار الدولة المصرية، مؤكدًا أن نجاح الثورة كانت بمثابة بداية نهاية المُخططات الدولية ضد .

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وأكد النائب البرلماني، أن الشعب المصري بجميع انتماءاته السياسية أثبت للعالم أجمع أنه على وعي ثقافي وسياسي ضد المؤامرات الخارجية لتحقيق الأمن والسلام للحفاظ على وطنه.
 

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