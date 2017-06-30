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سحر نصر: 425 مليون دولار تكلفة مشروعات المياه والصرف بالمناطق المهمشة

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سحر نصر: 425 مليون دولار تكلفة مشروعات المياه والصرف بالمناطق المهمشة سحر نصر: 425 مليون دولار تكلفة مشروعات المياه والصرف بالمناطق المهمشة

التحرير

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كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنها وجهت مشروعات بلغت قيمتها الإجمالية 425.8 مليون دولار في مجال المياه والصرف الصحي إلى المناطق المهمشة دون غيرها، بالإضافة إلى مشروعات أخرى للمياه والصرف الصحي وصلت قيمتها إلى 365.8 مليون دولار أمريكي والتي خصص جزء منها للمناطق المهمشة.

وأشارت خلال التقرير السنوي للوزارة، اليوم الجمعة، إلى أنها استهدفت من تلك المشروعات زيادة فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب وتحسين مرافق الصرف الصحي للمقيمين في شمال وجنوب سيناء وصعيد (بني سويف والمنيا وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والأقصر).

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وقالت إن الوزارة تعاونت مع شركاء التنمية لتنفيذ عدد من المشروعات لتعزيز وضع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق المهمشة التي ستسمح لمواطنيها، خاصة النساء، من المشاركة في عملية النمو، حيث تم تمويل أكثر من 100 ألف مشروع متناهي الصغر في المناطق المهمشة، فضلًا عن خلق نحو 126 ألف فرصة عمل للفئات الأكثر حرمانا في هذه المناطق، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الوزارة في دعم نحو 45 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط، ما أدى إلى خلق أكثر من 22 ألف فرصة عمل، وبلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر حوالي 56%، ونسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 44% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية.

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