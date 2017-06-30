بالصور- ما لا تعرفه عن حفل زفاف "فهرية وبوراك" الذي أشعل مواقع التواصل

كتبت -نرمين الجلاد:

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي، مع حفل زفاف الممثل التركي بوراك أوزجيفيت والممثلة التركية فهرية أفجين.

وأقيم الزفاف في قصر سعيد حليم باشا الفخم المطل على البحر الأسود، في أجواء رومانسية ساحرة.

وأطلت فهرية بـ 3 فساتين زفاف، الأول حضرت به مراسم عقد القران كان من تصميم رشيد بازيباجلي، والذي أصر على استيراد قماشه خصيصاً من باريس واستعان بخمسة عشر خياطا من أجل إتمامه على ذوق فهرية والذي اختارته طويلا وضيقا، وزينت شعرها الذي لملمته ورفعته للأعلى "الشينيون" بتاج رقيق مع طرحة طويلة.

وتميز فستان زفاف فهرية أفجان بقصة السمكة واحتوى على الكثير من عروق الورد وانتهى بطبقات من التل باللون العاجي واللؤلؤي.

أما الفستان الثاني فكان مريحاً مع ذيل أنيق للغاية وارتدته فهرية بعد عقد القران.

بينما ارتدت الفستان الثالث والأخير في نهاية الحفل، والذي كان يميزه تنورته المصنوعة من الشيفون متعدد الطبقات.