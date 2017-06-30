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القوات العراقية تحرر حي الفاروق الثانية من سيطرة "داعش"

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تحرر حي الفاروق الثانية من سيطرة "داعش"

04:59 م الجمعة 30 يونيو 2017

الموصل (العراق - (د ب أ):
ذكر قائد عسكري عراقي اليوم الجمعة أن قوات في الجيش العراقي أنجزت تحرير حي "الفاروق الثانية" في الساحل الأيمن من الموصل"400 كيلومتر شمالي بغداد".

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قائد عمليات قادمون يا نينوى في بيان صحفي إن "قطعات فرقة المشاة السادسة عشر حررت حي الفاروق الثانية في المدينة القديمة للساحل الأيمن من الموصل".

وتواصل القوات العراقية اكمال تحرير كامل مناطق المدينة القديمة من سيطرة "داعش".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة منذ بضعة أيام إتمام تحرير 50 بالمئة من أحياء الموصل القديمة، وأنها تواصل عملياتها في الجزء المتبقي منها.

وتخوض القوات العراقية قتالا عنيفا مع عناصر داعش في أحياء الموصل القديمة التي تحولت أبنيتها إلى ركام من جراء القصف المتبادل ، فيما غاب مشهد مأذنة الحدباء الشهيرة للجامع النوري عن أحياء الموصل القديمة ، لأول مرة بعد تدميره من قبل داعش بعد أن كان من أشهر معالم الموصل منذ قرون.

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