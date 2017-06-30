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جواد ظريف: حظر السفر الأمريكي من الاعمال" العدائية العمياء "

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مصراوي Masrawy

جواد ظريف: حظر السفر الأمريكي من الاعمال" العدائية العمياء "

04:56 م الجمعة 30 يونيو 2017

جواد ظريف: حظر السفر الأمريكي من الاعمال

جواد ظريف

طهران - (د ب أ):

انتقد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف اليوم الجمعة حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد على الرعايا الإيرانيين، ووصفه بـ" استعراض مخز للاعمال العدائية العمياء ".

وقال ظريف، عبر تويتر، إن الحظر منع " الجدات الإيرانيات من رؤية أحفادهن " وذلك نتيجة للـ" الكراهية الشديدة " لإيران.

ودخل الحظر - الذي يطال المسافرين إلى أمريكا من ست دول ذات أغلبية مسلمة، من بينها إيران- حيث التنفيذ بعدما أيدت المحكمة العليا الأمريكية جزئيا قرار ترامب التنفيذي يوم الاثنين.

عدل القضاة الأمريكيون الأمر ليشمل استثناءات لأي شخص يمكنه إثبات" علاقة أصلية" مع شخص يعيش بالفعل في الولايات المتحدة مثل زوج أو زوجة، أحد الوالدين، طفل، الاخ أو الاخت.

غير أن الاستثناء لا يمتد ليصل إلى الأجداد وأشقاء الأم والأب وأبنائهم وبناتهم، بحسب ظريف.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد انتقدت في السابق الحظر ووصفته بالتمييزي والعنصري.

وسمحت المحكمة العليا للحكومة الاتحادية بتنفيذ الحظر ومدته 90 يوما بشأن إصدار تأشيرات جديدة للأفراد من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن الذين" ليس لديهم أي صلة بالولايات المتحدة على الإطلاق".

وسيتم إيقاف إصدار موافقات لقبول اللاجئين من مختلف أنحاء العالم لـ120 يوما.

وطعنت ولاية هاواي على الحظر، قائلة إن "أعلنت أنها تعتزم انتهاك" قرار المحكمة العليا بأخذ نظرة ضيقة للعلاقات الأسرية التي تؤهل أجنبي للإعفاء من الحظر.

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