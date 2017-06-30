تعرف على 51 مجمعًا استهلاكيًا لصرف حصتك التموينية بالقاهرة والجيزة

كتبت- عايدة رضوان:

ينشر مصراوي، أماكن عدد من المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة الأهرام، التي تتبع بدورها وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبل يوم واحد من صرف المقررات التموينية المخصصة لشهر يوليو، غدًا السبت، كالتالي:

مجمع سوق أحمد عرابى 9 شارع أحمد عرابى بالمهندسين بالجيزة

مجمع الفلكى 14 شارع الفلكى بالقاهرة

مجمع بورسعيد 315 شارع بورسعيد بالقاهرة

مجمع الطاهرة أمام مسجد السيدة زينب

مجمع حسن صبرى 13 شارع حسن صبرى بالزمالك

مجمع البستان 21 شارع البستان باب اللوق

مجمع جواد حسنى 2 شارع جواد حسنى باب اللوق

مجمع قصر المشتهى 48 شارع المنيل بالقاهرة

مجمع برج المعادى بالمعادى

مجمع دار السلام 5 شارع الفيومى بدار السلام

مجمع إستراند 182 شارع نوبار عمارة استراند بالقاهرة

مجمع الحلمية الجديدة 11 شارع إبراهيم باشا الحلمية

مجمع كوبرى الزمالك 157 شارع 26 يوليو الزمالك

مجمع مجلس الأمة 24 شارع على عبد اللطيف مجلس الأمة

مجمع كوبرى الجامعة 15 شارع المنيل

مجمع وهدان 18 شارع متحف المنيل

مجمع المقطم بميدان النافورة المقطم

مجمع المعادى محطة تقاطع شارع 9 مع مصطفى كامل بالمعادى

مجمع المعادى حرية 15 شارع المعادى ميدان الحرية

مجمع طرة بجوار محطة مترو طرة البلد

مجمع حدائق حلوان شارع لطفى حدائق حلوان

مجمع سوق حلوان 22 شارع حيدر باشا حلوان

مجمع حلوان شريف شارع شريف حلوان

مجمع المنيرة 10 شارع إسماعيل سرى المنيرة

مجمع الدراسة 5 شارع المنصورية الدراسة

مجمع الدقى 20 شارع المساحة الدقى بالجيزة

مجمع المناسترلى عمارات الخطيب أمام القرية الفرعونية بالجيزة.

مجمع ميدان الجيزة بجانب سينما فانتازيو

مجمع البالون خلف مسرح البالون

مجمع المحاربين 19 شارع الفالوجا العجوزة

مجمع الأورمان بشارع حديقة الأورمان بالجيزة

مجمع العجوزة 41 شارع الدكتور شاهين ناصية محجوب ثابت

مجمع سليمان جوهر 18 شارع سليمان جوهر الدق

مجمع العمرانية شارع ترعة الزمر بجوار فيلا لطيف الهرم

مجمع جامعة الدول العربية بـــ 19 شارع جامعة الدول العربية المهندسين

مجمع الضرائب 14 شارع الكوثر متفرع من شارع جامعة الدول العربية

مجمع المتحف الزراعى شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين

مجمع البحوث شارع التحرير أمام كلية رياض الأطفال بالدقى

مجمع هارون 15 شارع هارون بالدقى،

مجمع القدس شارع الحجاز من شارع سوريا المهندسين

مجمع الهرم 8 شارع جيهان نشأت الهرم

مجمع نادي الصيد بجوار النادي بالدقى

مجمع الصحفيين 7 شارع إسماعيل الحبروك الصحفيين

مجمع كوبرى الجلاء 4 شارع السد العالى ميدان فينى

مجمع أحمد عرابى إمبابة 4 شارع بشندى بجوار قسم إمبابة

مجمع باب الخلق 25 شارع بورسعيد القاهرة

مجمع التوفيقية 2 أحمد عرابى شارع التوفيقية المهندسين

مجمع سكة راتب 20 سكة راتب الحلمية بالقاهرة

مجمع الملك الصالح 167 شارع كورنيش النيل مصر القديمة

مجمع ناصر حلوان شارع عبد العزيز مساكن مصر حلوان

مجمع معروف عمارة أ شارع محمد حلمي قصر النيل