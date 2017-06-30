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سكينة فؤاد: ثورة 30 يوينو نقطة ارتكاز أساسية لقوة وانتصار مصر

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مصراوي Masrawy

سكينة فؤاد: ثورة 30 يوينو نقطة ارتكاز أساسية لقوة وانتصار

04:55 م الجمعة 30 يونيو 2017

سكينة فؤاد: ثورة 30 يوينو نقطة ارتكاز أساسية لقوة وانتصار مصر

الكاتبة سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية السابق

كتبت- مروة شوقي:

قالت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية السابق، إن دعم الجيش الوطني لإرادة الشعب في ثورة 30 يونيو، تمثل نقطة ارتكاز أساسية لقوة وانتصار مصر.

وهنأت فؤاد، في تصريح لمصراوي، الجمعة، شعب مصر الذي أدرك خلال عام استحالة استمرار حكم جماعة الإخوان التي لم تمتلك المقومات الإيمانية والوطنية التي تجلعها تحترم الشعب وحجم الوطن.

وأضافت فؤاد: "تحية للجيش العظيم الذي كان دعمه لإرادة الشعب واستجابته لخروج عشرات الملايين في ميادين الجمهورية، خلال ثورة وصفتها وسائل الإعلام العالمية بأنها الأكبر في التاريخ".

ودعت مستشارة رئيس الجمهورية السابق، إلى ضرورة حماية الثورة من مخططات الاختراق والتشكيك، والتفريق بين نقد الرأي الذي ينقد بالحق ويصحح المسارات وبين الانسياق وراء محاولات هدم لعناصر قوة الوطن.

وأوضحت فؤاد، أن المرحلة الراهنة تتطلب استجماع القوة والإيمان بالوطن والجيش، علاوة على احترام حق النقد البناء واحترام الحريات المسئولة وما يؤمن قوة مصر الداخلية، متابعة: "يجعل كل هذه المخططات تنكسر على صخرة وصلابة الاراداة المصرية واحترام ودعم جيشه وحمايته".

ويحتفل المصريون، اليوم الجمعة، بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، وسط تشديدات أمنية مكثفة في الشوارع والميادين الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية.

ورفعت مؤسسات الدولة كافة، درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة والمديريات المختلفة، تزامنًا مع الاحتفالات، فضلًا عن رفع حالة التأهب في المستشفيات ومرافق الإسعاف والتموين والشواطئ.

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