الفقي: السيسي نجح في إعادة انفتاح مصر على العالم وجعل قرارها مستقل

كتبت- ياسمين محفوظ:

أشاد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحرير إرادة مصر في العلاقات الخارجية.

وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الرئيس السيسي نجح في إعادة انفتاح مصر على العالم وجعل القرار المصري مستقل تماما، بالإضافة إلى جعلها تقوم علي الندية وسط توازن شديد يستحق الإشادة.

كما أشاد الفقي، باستعادة مصر دورها الريادي والتاريخي بإفريقيا، مشيرًا إلى أن زيارات الرئيس لمعظم العواصم الإفريقية في منطقة حوض النيل.

وتابع مدير مكتبة الإسكندرية: "السيسي نجح أيضًا في انفتاح مصر على دول شرق آسيا وزيارته إلى الصين واليابان"، لافتا إلى الحصار الإعلامي ومحاولة تطويق مصر إلى أن استطاع التواصل مع كل الدول التي كانت تعادي مصر بعد ثورة 30 يونيو وتراجعوا عن مواقفهم.

وكان مجموعة من الشباب أعدوا فيلمًا وثائقيا يبرز أهم الإنجازات على مستوي عدة محاور مختلفة مثل التعليم والشباب، والمرأة، والاقتصاد ومكافحة الإرهاب خلال 1095 يومًا من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحل عدد من الشخصيات العامة ضيوفًا على هذا الفيلم، لإبداء آرائهم حول فترة حكم الرئيس السيسي مثل: الكاتب الكبير يوسف القعيد، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والموسيقار عمر خيرت، والمؤلف الدكتور مدحت العدل، والدكتور حسام بدراوي خبير التعليم وغيرهم.